Arteta explica ausência de Gabriel Jesus na 1ª fase da Champions: 'Volta seria em dezembro'

O atacante segue tratando uma lesão desde janeiro, quando rompeu o ligamento do joelho
A ausência de Gabriel Jesus na lista de inscritos para a primeira fase da Liga dos Campeões no Arsenal surpreendeu muitos torcedores e causou questionamentos ao técnico Mikel Arteta. O comandante usou a longa coletiva desta sexta-feira (12), para explicar que o brasileiro está nos planos, mas que só não o relacionou por causa do cronograma dos médicos, que o prevê em campo somente no fim do ano.
O atacante vinha se destacando na equipe até romper o ligamento do joelho e ter de passar por cirurgia em janeiro. A reabilitação está adiantada, com Gabriel Jesus quase pronto para voltar a jogar. Mesmo assim, Arteta trabalha com precaução para evitar novo problema.
"Ele passou por uma cirurgia de grande porte que levaria muitos e muitos meses. Então, depois de discutir isso com a equipe médica e entender o cronograma que tínhamos, e quando achamos que ele poderia estar disponível, que seria entre dezembro e janeiro, decidimos tomar essa decisão, como já fizemos com outros jogadores", explicou Arteta, garantindo que Jesus não está fora dos planos, ao contrário.
"Tomara que tenhamos errado e ele volte antes. Mas, no momento, a cláusula era muito clara. Para começar a treinar com a equipe, foi mais ou menos nessa época, na agenda que tínhamos", completou, sem esconder que precisa do jogador.
O Arsenal estreia na fase de Liga da Champions (oito jogos de classificação) na próxima terça-feira (16), fora de casa, diante do Athletic, em Bilbao. E o ataque pode dar dor de cabeça ao treinador, já que dos três inscritos, só terá Gabriel Martinelli e Gyokeres, com a lesão de Saka. Antes, encara o Nottingham Forest, pela Premier League, neste sábado (13).
LEIA TAMBÉM
Guardiola diz que City vai se adaptar aos pontos fortes de Donnarumma
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.