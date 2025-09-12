DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 12 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

China alerta México por plano de impor tarifas e ameaça com retaliação

12/09/2025 | 13:06
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A China alertou o México "a pensar duas vezes" antes de seguir adiante com planos de elevar tarifas que poderão prejudicar fabricantes de automóveis chineses, ameaçando adotar medidas retaliatórias. "Em um momento em que o abuso de tarifas pelos EUA gerou ampla oposição global, os países devem fortalecer a comunicação e a coordenação para salvaguardar conjuntamente o livre comércio e o multilateralismo, em vez de sacrificar os interesses de terceiros por motivo de coerção", disse um porta-voz do Ministério do Comércio chinês, em comunicado divulgado na noite da quinta-feira, 11.

Segundo o porta-voz, eventuais aumentos unilaterais de tarifas pelo México serão vistos como uma forma de apaziguar os EUA e levarão a medidas de retaliação.

Nesta semana, o México anunciou planos de elevar tarifas sobre importações de produtos cruciais de países com os quais não tem acordo comercial, como parte de uma estratégia para fortalecer a produção doméstica e substituir importações da Ásia. Se aprovada, a proposta afetaria cerca de US$ 52 bilhões em importações, incluindo automóveis, aço, têxteis, brinquedos, eletrodomésticos e calçados, de acordo com o governo mexicano.

Entre países que não têm acordo com o México, a China se destaca como um dos maiores exportadores. O México é um grande consumidor de carros chineses, que respondem por cerca de um quinto das vendas locais de veículos novos. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.