Chacina em Santa Catarina: libanês mata mulher, enteados e fere sogra

Um libanês matou a mulher, dois enteados e ainda feriu a sogra na quinta-feira, 11, durante uma chacina cometida na casa da família em Joinville, município de Santa Catarina. Ele cometeu suicídio em seguida.
O caso ainda segue sob investigação por meio da Polícia Civil do Estado para esclarecimentos de todos os fatos, incluindo a motivação do crime. O Hospital Municipal São José informa que a sogra do autor do crime permanece internada e o estado de saúde é considerado grave.
