DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 12 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo

Naldo Benny assume ser mentiroso e deixa Patrícia Poeta sem graça

12/09/2025 | 12:23
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Naldo Benny foi o convidado desta sexta-feira, 12, do Encontro com Patrícia Poeta, da Globo, e deixou a apresentadora sem graça quando admitiu contar mentiras. O cantor é conhecido por relatar histórias surpreendentes e mirabolantes sobre supostos encontros com astros internacionais. Recentemente, ele já disse que foi coach de Vini Jr. e que ajudou a trazer Madonna para o Brasil.

Quando a apresentadora pergunta para ele de onde vem o dom para contar tantas histórias, ele responde, bem humorado: "Ela está sendo generosa, não é? Ela falou 'você é um mentiroso'. Era para ser assim." Tanto o cantor quanto Patrícia caem na risada. A apresentadora, então, explica sua pergunta, dizendo que gostava muito de contar histórias quando criança e, por isso, escolheu ser jornalista.

Em seguida, ele cede e explica por que se sente tão confortável com seus próprios contos. "Eu acredito que a desenvoltura do palco me deixa muito solto para falar com as pessoas, para falar de uma forma muito natural", justifica. "O que eu acho legal de tudo isso que aconteceu é que eu encontro uma pessoa na rua, no aeroporto, e elas vêm me abraçando e dando risada. Parece que eu acabei de contar uma história", recorda.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.