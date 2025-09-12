DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 12 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo

Rodrigo Santoro relembra transformação nos bastidores de '300': 'Horas de caracterização'

12/09/2025 | 12:17
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Rodrigo Santoro usou suas redes sociais nessa quinta-feira, 11, para compartilhar imagens dos bastidores do filme 300: A Ascensão do Império, lançado em 2014, em que interpreta o imperador persa Xerxes. O filme está disponível na HBO Max. Nas imagens, Santoro aparece raspando a cabeça e ao lado do diretor Zack Snyder, mostrando parte do processo de preparação necessário para dar vida ao imperador.

O trabalho de caracterização, segundo ele, exigiu várias horas. Além da quantidade de joias pelo corpo, o personagem de Santoro usa maquiagem e diversos piercings no rosto. "Bastidores de 300. Eram muitas horas de caracterização e tantas outras pra descaracterização, mas valeu a pena", escreveu o ator na publicação.

Dirigido por Zack Snyder, a franquia 300 retrata a Batalha das Termópilas, em que o rei Leônidas, interpretado por Gerard Butler, lidera 300 espartanos contra o exército persa. Rodrigo Santoro interpreta Xerxes, líder do império persa entre 486 a.C. e 466 a.C., rival do protagonista. O longa é considerado um dos papéis mais marcantes na carreira do ator.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.