RM, líder do BTS, completa 31 anos e fãs comemoram nas redes

Kim Namjoon, conhecido mundialmente como RM, comemora seus 31 anos nesta sexta-feira (12). Apenas no X (antigo Twitter), foram mais de 553 mil publicações até o início desta tarde, com mensagens de carinho e parabenizando o artista. Namjoon ficou entre os assuntos mais comentados da plataforma.

Rapper, compositor, e produtor, ele é também o líder do BTS, desde a estreia do grupo em 2013, e ao longo da carreira se tornou uma das figuras mais influentes da música pop. Namjoon também é conhecido entre os fãs pelos seus discursos reflexivos e poéticos em premiações, shows e em momentos mais intimistas com o Army.

“Já estou aqui tremendo só de imaginar o Namjoon escrevendo uma carta no Weverse no seu aniversário… Sempre que ele escreve algo, eu fico impactada por semanas, não sei lidar com tanta emoção”, comentou uma admiradora.

Para deixar o público em polvorosa, durante uma transmissão ao vivo pelo Weverse nesta sexta, o artista comentou sobre o novo álbum que o grupo está produzindo nos Estados Unidos, com previsão de lançamento para 2026. “Todo mundo está se preparando para o novo BTS. Vai ser como um capítulo totalmente novo para nós. Mal posso esperar”, o cantor compartilhou animadamente.





Sua influência

Com mais de 231 músicas creditadas em seu nome na KOMCA (Associação Coreana de Direitos Autorais de Música, na tradução para o português), Namjoon é o artista coreano mais jovem com o maior número de créditos e um dos compositores mais creditados na história da associação.

RM também conquistou espaço fora dos palcos ao se destacar como voz ativa em questões sociais e culturais. Em 2018, representou o BTS em um discurso histórico na ONU, durante a campanha Love Yourself em parceria com a UNICEF, defendendo temas como o amor-próprio e a diversidade.

Namjoon, que debutou em 2013 como Rap Monster pela a empresa sul-coreana Big Hit Entertainment, construiu uma caminhada marcada pela profundidade de suas composições e pela forma como conecta arte e vida real.

Entre versos e discursos, ele costuma abordar temas como autocuidado, auto-aceitação e críticas sociais, transformando suas canções em mensagens de afeto e reflexão.