Economia Titulo

UE aceita compromisso da Microsoft de lidar com preocupações antitruste ligadas ao Teams

12/09/2025 | 10:45
A União Europeia aceitou um compromisso feito pela Microsoft de lidar com preocupações antitruste relacionadas à integração da ferramenta de colaboração Teams com as suítes Office 365 e Microsoft 365. A Comissão Europeia, braço executivo da UE, abriu uma investigação formal sobre a integração do software Teams da Microsoft em 2023, após receber uma queixa da fabricante de aplicativos de mensagens empresariais Slack Technologies, hoje de propriedade da Salesforce.

Autoridades da UE expressaram temores de que a Microsoft poderia ter dado uma vantagem indevida ao Teams ao não oferecer aos clientes a opção de acessar o software ao assinar outros produtos.

Em resposta, a Microsoft fez uma série de concessões, agora acatadas pela UE: a gigante de tecnologia americana disponibilizará versões de suas suítes Office 365 e Microsoft 365 sem o Teams, a um preço reduzido, e permitirá que clientes com licenças de longo prazo mudem para suítes sem o Teams.

A empresa também fornecerá interoperabilidade para funcionalidades cruciais entre ferramentas que competem com o Teams e certos produtos da Microsoft. Também permitirá que clientes transfiram seus dados para fora do Teams para facilitar a concorrência.

A UE disse que os compromissos da Microsoft permanecerão em vigor por sete anos, enquanto os relacionados à interoperabilidade e portabilidade de dados serão válidos por dez anos.

*Com informações da Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado


