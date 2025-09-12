DGABC
Economia Titulo

Três das 5 atividades de serviços registraram alta em julho ante junho, mostra IBGE

12/09/2025 | 10:41
Três das cinco atividades de serviços registraram ganhos na passagem de junho para julho, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).


Três das cinco atividades de serviços registraram ganhos na passagem de junho para julho, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os serviços prestados às famílias avançaram 0,3%, enquanto os serviços de informação e comunicação subiram 1,0%.

Houve avanço de 0,4% em serviços profissionais, administrativos e complementares e queda de 0,6% em transportes.

Outros serviços, por sua vez, registraram recuo de 0,2% em julho.

Comparação com julho de 2024

De acordo com a pesquisa do IBGE, também três das cinco atividades de serviços registraram avanço em julho ante julho de 2024.

Os serviços prestados às famílias recuaram 1,8%, enquanto os serviços de informação e comunicação subiram 4,6%.

Houve avanço de 2,5% em serviços profissionais, administrativos e complementares e alta de 4,1% em transportes.

Outros serviços, por sua vez, registraram recuo de 2,0% em julho, na comparação com julho de 2024.


