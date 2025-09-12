Indicador de preço dos alimentos no atacado da Ceagesp sobe 1,15% em agosto

O índice de preços de alimentos frescos no mercado atacadista da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) encerrou o mês de agosto com variação de 1,15%. No mês anterior, havia registrado queda de 0,02%. Em agosto do ano passado, o índice havia apresentado variação negativa de 0,25%, o que significa um fechamento de período com acumulado negativo de 6,27% no ano, mas positivo de 0,95% em 12 meses.

Segundo a Seção de Economia e Desenvolvimento (Sedes) da Ceagesp, no mês passado, o principal destaque mais uma vez ficou com o setor de Diversos, que registrou a terceira queda consecutiva de preços. Os preços do coco seco, das batatas asterix e lavada, do amendoim com pele e da cebola nacional continuaram em queda no mercado atacadista.

O setor de Verduras registrou variação negativa de 5,25% graças a uma combinação favorável de temperaturas, informou a Ceagesp em comunicado. Nesse setor, principais reduções de preços foram as de coentro, couve manteiga, espinafre, alface crespa hidropônica e salsa. Agosto também fechou em queda para o setor de Pescados, que apresentou queda de 2,28% ante uma queda de 0,96% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o setor havia apresentado baixa de 2,39% e, com o resultado obtido, encerrou o mês com um acumulado negativo de 7,01% no ano e de -1,69% em 12 meses. Dos 28 itens cotados nesta cesta de produtos, 53,6% apresentaram queda de preço.

O setor de Frutas subiu 1,90% ante uma alta de 0,34% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o setor havia apresentado alta de 3,40% e, com o resultado obtido, encerrou o mês com um acumulado negativo de 11,37% no ano e de -1,26% em 12 meses. Dos 48 itens cotados nesta cesta de produtos, 50,0% apresentaram alta de preço.

Já o setor de Legumes subiu 6,49% ante uma alta de 11,96% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o setor havia apresentado queda de 0,74% e, com o resultado obtido, encerrou o mês com um acumulado positivo de 34,99% no ano e de +37,18% em 12 meses. Dos 32 itens cotados nesta cesta de produtos, 59,4% apresentaram alta de preço

O Índice Ceagesp, criado em 2009, é um indicador da variação de preços no atacado de uma cesta de 158 itens de Frutas, Legumes, Verduras, Pescados e Diversos (alho, cebola, batata, ovo e amendoim), comercializados no Entreposto Terminal São Paulo (ETSP) da Ceagesp, o maior da América do Sul. Os produtos foram escolhidos pela importância dentro de cada setor e ponderados de acordo com a sua representatividade.