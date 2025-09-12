DGABC
Sexta-Feira, 12 de Setembro de 2025

Reino Unido anuncia novas sanções à Rússia, após episódio na Polônia e ataques à Ucrânia

12/09/2025 | 10:06
O Reino Unido anunciou um novo pacote de 100 sanções mirando os fluxos de petróleo e o poderio militar da Rússia nesta sexta-feira, dia 12. As medidas do governo britânico vieram dias após a violação pela Rússia de espaço aéreo da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) sobre a Polônia e recentes ataques de Moscou contra alvos ucranianos. Mais cedo, a União Europeia informou que está finalizando um 19º pacote de sanções contra a Rússia.


