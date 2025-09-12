DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 12 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Juros: DI longo sobe com cena política e dado de serviços reduz pressão nos demais

12/09/2025 | 09:53
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Os juros curtos longos avançam na manhã desta sexta-feira (12) e os demais estão mais perto da estabilidade, mas com viés de alta. A pressão de alta vem em meio aos receios de ofensiva do governo Trump após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF, melhora da avaliação do governo Lula na pesquisa Ipsos/Ipec e avanço dos rendimentos dos Treasuries.

Por outro lado, o dólar opera sem tração e a pesquisa de serviços de julho cresceu 0,3% na margem, um pouco abaixo da mediana estimada de +0,4%, o que minimiza a pressão na curva.

Às 9h21 desta sexta, a taxa de depósito interfinanceiro para janeiro de 2027 estava em 14,030%, de 14,014%,e o para janeiro de 2029 subia a 13,225%, de 13,163% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2031 avançava para 13,475%, de 13,408% no ajuste de quinta-feira (11).


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.