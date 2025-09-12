Conselheiros do Inter-RS pedem reconhecimento por título nacional

Um grupo de conselheiros do Internacional protocolou, na última quarta-feira (10), um pedido para que a diretoria do clube cobre a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por um reconhecimento do Colorado como o legítimo campeão brasileiro de 2005.

O requerimento é liderado por Leonardo Aquino, coordenador do Movimento Sangue Colorada, e defende que a atual gestão da equipe lute pela “verdade esportiva” e a “reparação histórica” da competição.

A iniciativa tem como base as recentes declarações do ex-árbitro Edilson Pereira de Carvalho, figura central do famoso escândalo da Máfia do Apito. Em entrevista feita pelo SporTV, o juiz afirmou que o Internacional teria conquistado o torneio caso não tivesse manipulado alguns resultados no fatídico ano.

O escândalo levou à anulação de 11 partidas do Brasileirão de 2005, com o Corinthians se consagrando campeão com 81 pontos, três a mais que o time gaúcho, pois foi indiretamente beneficiado, já que o Timão recuperou quatro dos seis pontos que havia perdido nas partidas refeitas.

LEIA TAMBÉM:

Ricardo Catalá cita emocional do São Bernardo FC para quadrangular