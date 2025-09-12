Ricardo Catalá cita emocional do São Bernardo FC para quadrangular

Depois do do tropeço – empate por 2 a 2 – diante do Londrina, no último sábado, em pleno 1º de Maio, o São Bernardo FC intensificou os treinamentos na semana, tecnicamente e fisicamente, para encarar o Caxias, às 19h30 deste sábado (13), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela segunda rodada do quadrangular de quartas de final da Série C do Brasileiro.

Os quatro times do Grupo B – o Floresta-CE também compõe a chave – estão empatados com um ponto cada. Na Chave C, Náutico e Ponte Preta lideram, com três.

Em entrevista coletiva, o técnico do Tigre, Ricardo Catalá, destacou a força de reação da equipe – perdia por 2 a 0 no primeiro tempo. “Esse é um momento da competição que a gente sabe que um detalhe vai fazer a diferença. Acho que entramos no jogo com tanto desejo e vontade de entregar o objetivo final, que em algum momento deixamos a emoção tomar conta do que deve ser racionalmente controlado. Você precisa fazer a gestão dela o tempo todo”, afirmou.

Catalá também aproveitou para enaltecer o trabalho extracampo, ressaltando a importância do departamento de saúde e performance do clube. Segundo ele, a preparação dos atletas tem sido fundamental para manter o nível de competitividade do time.

“Quero parabenizar toda a equipe de saúde e performance. Desde o psicólogo, que ajuda um atleta com uma conversa, até a equipe de nutrição, que prepara um bom lanche, que vai dar ao jogador toda a energia necessária. Esse é um trabalho coletivo forte e que mostra que a gente está totalmente preparado para poder competir em igualdade com quem quer que seja, contra qualquer adversário em qualquer circunstância”, destacou o treinador aurinegro.

