DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 12 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

China: novos empréstimos se recuperam em agosto, mas ficam bem abaixo do esperado

12/09/2025 | 08:46
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Os novos empréstimos de bancos da China se recuperaram em agosto, mas ficaram abaixo do esperado, sinalizando que a demanda por crédito na segunda maior economia do mundo segue fraca.

Dados publicados nesta sexta-feira, 12, pelo PBoC, como é conhecido o banco central do país, mostraram que os empréstimos somaram 590 bilhões de yuans (cerca de US$ 83 bilhões) no mês passado, depois de sofrerem uma contração de 50 bilhões de yuans em julho.

O resultado de agosto, porém, ficou bem aquém da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam a emissão de 800 bilhões de yuans em novos empréstimos.

O financiamento social total, uma medida mais ampla do crédito na economia chinesa, aumentou para 2,57 trilhões de yuans em agosto, ante 1,16 trilhão de yuans em julho.

A base monetária da China (M2), por sua vez, teve acréscimo anual de 8,8% em agosto, repetindo a variação de julho, mas superou a projeção do mercado, de alta de 8,6%. Fonte: Dow Jones Newswires.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.