China: novos empréstimos se recuperam em agosto, mas ficam bem abaixo do esperado

Os novos empréstimos de bancos da China se recuperaram em agosto, mas ficaram abaixo do esperado, sinalizando que a demanda por crédito na segunda maior economia do mundo segue fraca.

Dados publicados nesta sexta-feira, 12, pelo PBoC, como é conhecido o banco central do país, mostraram que os empréstimos somaram 590 bilhões de yuans (cerca de US$ 83 bilhões) no mês passado, depois de sofrerem uma contração de 50 bilhões de yuans em julho.

O resultado de agosto, porém, ficou bem aquém da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam a emissão de 800 bilhões de yuans em novos empréstimos.

O financiamento social total, uma medida mais ampla do crédito na economia chinesa, aumentou para 2,57 trilhões de yuans em agosto, ante 1,16 trilhão de yuans em julho.

A base monetária da China (M2), por sua vez, teve acréscimo anual de 8,8% em agosto, repetindo a variação de julho, mas superou a projeção do mercado, de alta de 8,6%. Fonte: Dow Jones Newswires.