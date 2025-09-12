UE estende sanções à Rússia e estuda restrições adicionais a petróleo e bancos

A chefe de Relações Exteriores e Segurança da União Europeia (UE), Kaja Kallas, afirmou nesta sexta-feira (12) que o bloco estendeu as sanções impostas à Rússia pela guerra na Ucrânia. "Acabamos de estender nossas sanções à Rússia", anunciou Kallas, em seu perfil no X.

Kallas informou ainda que a UE está finalizando um 19º pacote de sanções contra Moscou, que poderá incluir restrições adicionais às vendas de petróleo russo, a petroleiros ilegais e a bancos.

"Continuaremos a cortar o fluxo de dinheiro para a guerra de Putin", acrescentou ela na postagem, referindo-se ao presidente russo, Vladimir Putin.