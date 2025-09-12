Produção industrial do Reino Unido cai 0,9% em julho ante junho

A produção industrial do Reino Unido caiu 0,9% em julho ante junho, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas (ONS) do país divulgados nesta sexta-feira, 12. O resultado frustrou as expectativas de analistas consultados pela FactSet, que projetavam estabilidade no mês. Na comparação anual, a produção da indústria britânica subiu 0,1% em julho, informou o ONS.