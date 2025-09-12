DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 12 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Bolsas da Europa caem majoritariamente, à espera de revisão da França pela Fitch

12/09/2025 | 06:39
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Por Sergio Caldas

São Paulo, 12/09/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta sexta-feira, enquanto investidores aguardam avaliação da nota de crédito da França pela Fitch após a recente turbulência política.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,18%, a 554,35 pontos.

A Fitch revisa hoje os ratings soberanos da França, e participantes do mercado se preparam para um eventual rebaixamento. Neste semana, o presidente francês, Emmanuel Macron, indicou seu quinto primeiro-ministro em menos de dois anos, em um momento de atritos domésticos sobre planos de gastos fiscais.

No âmbito macroeconômico, a produção industrial do Reino Unido decepcionou com uma inesperada queda mensal em julho, de 0,9%, e foi confirmado que a taxa anual da inflação ao consumidor (CPI) alemão acelerou para 2,2% em agosto.

Às 6h36 (de Brasília), a Bolsa de Paris caía 0,44% e a de Frankfurt recuava 0,29%, enquanto a de Londres subia 0,32%. As de Milão e Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas quedas de 0,10%, 0,44% e 0,07%.

Na Espanha, a ação do Banco de Sabadell caía 1,5%, após seu conselho de administração recomendar a acionistas que rejeitem oferta hostil do concorrente BBVA (-0,8%).

Contato: [email protected]


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.