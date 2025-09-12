Nos pênaltis, Vasco elimina Botafogo no Nilton Santos e vai às semifinais da Copa do Brasil

Depois de 120 minutos intensos e de um bom clássico carioca, o Vasco levou a melhor sobre o Botafogo e garantiu a passagem para as semifinais da Copa do Brasil com emoção. Após empatarem na ida por 1 a 1, o placar se repetiu nesta quinta-feira no Nilton Santos e o time de São Januário carimbou sua vaga com 100% de aproveitamento nos pênaltis, vencendo por 5 a 3.
Pelo segundo ano consecutivo, o Vasco garantiu presença nas semifinais e embolsou R$ 9.922.500,00 de premiação. Na temporada passada, acabou eliminado para o Atlético-MG. Além disso, o time sonha em quebrar um tabu que perdura desde 2011, sem erguer um campeonato nacional.
Enquanto isso, o Botafogo depois do ano mágico de 2024, irá se contentar apenas com a disputa do Campeonato Brasileiro para seguir levantando taças, uma vez que já se despediu da Libertadores, nas oitavas de final.
Logo na abertura, o Vasco saiu na frente, com Veggetti convertendo e Léo Jardim pegando a batida de Alex Telles, que não mudou o canto da cobrança no tempo normal. Os times seguiram com 100% de aproveitamento, com Marlon Freitas, Matheus Martins e Savarino mantendo vivo a esperança do Botafogo, mas do outro lado, Rayan, Puma, Matheus França colocaram a bola na rede e coube a Robert Renan carimbar a classificação vascaína no Engenhão.
A parte triste do clássico foi um confronto entre torcedores organizados em Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio de Janeiro, que estavam a caminho do Nilton Santos. A briga terminou com a morte de um vascaíno, baleado na cabeça e outro do torcedor do Vasco que também foi alvo de disparos, sendo alvejado no pé. Ainda não se tem informações sobre o estado de saúde do mesmo.
Com a bola rolando, o clássico foi pegado, com muitas disputas por espaço e ambos com uma postura ofensiva. O Botafogo se impôs nos primeiros minutos e Barboza obrigou grande defesa de Léo Jardim. Quando teve a sua chance, o Vasco abriu o placar. Coutinho cobrou falta, Neto falhou e a bola bateu na trave, sobrando para Nuno Moreira completar para as redes de cabeça, aos 20 minutos.
Atrás do marcador, o time da casa aumentou o tom. Com mais posse de bola, conseguia envolver o adversário, porém sem criatividade para concluir as jogadas. Até que aos 40, Corrêa foi derrubado por Jardim, dentro da área. Alex Telles se encarregou da penalidade e deixou tudo igual, aos 42. Pouco depois, quase o Botafogo virou o marcador, com Arthur Cabral e Mateo Ponte, tirando tinta da trave.
A segunda etapa demorou para engrenar. Depois dos 10 minutos, o clássico voltou a ficar acelerado. Mateo aproveitou a falha de Lucas Freitas, mas finalizou fraco. Na resposta Coutinho tentou surpreender de longe e depois tirou tinta da trave desviando o cruzamento de Paulo Henrique. No contra-ataque, o Botafogo respondeu com Savarino, mas o chute saiu fraco.
Com a intensidade, Coutinho acabou saindo por desgaste e mudou a configuração do Vasco, que viu o time da casa fazer uma blitz. Newton encheu o pé e Barros saltou para bloquear. Depois, Barboza cabeceou rente à trave e Matheus Martins obrigou Jardim a trabalhar. Na reta final, com a proximidade das penalidades, ambos não tiraram o pé e se lançaram ainda mais ao ataque, mas o empate persistiu e levou a decisão para a marca da cal.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 1 (3) X (5) 1 VASCO
BOTAFOGO - Neto; Mateo Ponte (Vitinho), Kaio, Alexander Barboza e Alex Telles; Newton, Marlon Freitas e Santiago Rodríguez (Matheus Martins); Joaquín Correa (Savarino), Arthur Cabral e Jeffinho (Artur) (Chris Ramos). Técnico: Davide Ancelotti.
VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton (Puma Rodríguez); Barros, Tchê Tchê (Mateus Carvalho) (Robert Renan) e Philippe Coutinho (Matheus França); Rayan, Vegetti e Nuno Moreira (David). Técnico: Fernando Diniz.
GOLS - Nuno Moreira, aos 20, Alex Telles, aos 42 minutos do primeiro tempo.
ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).
RENDA - R$ 2.470.260,00.
PÚBLICO - 40.649 torcedores.
LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).
