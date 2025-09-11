DGABC
Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

Política Titulo

Ao lado de Barroso, Zanin proclama resultado de julgamento que impôs prisão a Bolsonaro

11/09/2025 | 21:35
Diário do Grande ABC


O presidente Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), proclamou na noite desta quinta-feira, 11, o resultado do julgamento que levou à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de sete de seus aliados pelo golpe de Estado gestado em 2022, após a derrota do ex-chefe do Executivo nas urnas. Zanin encerrou o julgamento ao lado do presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, que se sentou no lugar reservado à secretaria da turma.

Zanin repetiu as penas fixadas para cada um dos réus. Também frisou a condenação do núcleo crucial ao pagamento de indenização de R$ 30 milhões por responsabilidade solidária pelos danos do 8 de janeiro.

- Jair Bolsonaro, ex-presidente da República: 27 anos e três meses em regime inicial fechado (equivalente a dois salários mínimos)

- Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro: 2 anos de reclusão em regime inicial aberto

- Almir Garnier, ex-comandante da Marinha: 24 anos em regime inicial fechado

- Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin): 16 anos e um mês

- Anderson Torres, ex-ministro da Justiça: 24 anos em regime inicial fechado

- General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI): 21 anos em regime inicial fechado

- General Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa: 19 anos em regime inicial fechado

- General Braga Netto, vice na chapa de Bolsonaro em 2022: 26 anos em regime inicial fechado


