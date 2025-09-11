DGABC
Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

Política Titulo

Tarcísio fala em sentença 'injusta' com pena 'desproporcional' após condenação de Bolsonaro

11/09/2025 | 21:29
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta quinta-feira, 11, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os demais condenados na trama golpista estão sendo vítimas de uma "sentença injusta" com "penas desproporcionais".

Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão. Ele foi considerado culpado pelos crimes de organização criminosa, golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

"Se não se pode transigir com a impunidade, também não se pode desprezar o princípio da presunção da inocência, condenando sem provas", escreveu Tarcísio. "O resultado do julgamento, infelizmente, já era conhecido. Bolsonaro e os demais estão sendo vítimas de uma sentença injusta e com penas desproporcionais", completou o governador em publicação nas redes sociais.

O governador, que passou a articular no Congresso Nacional por uma anistia para beneficiar o ex-presidente, afirmou na publicação que "a história se encarregará de desmontar as narrativas e a justiça ainda prevalecerá".


