DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Reino Unido anuncia 142 milhões de libras em ajuda à Ucrânia em visita de secretária a Kiev

11/09/2025 | 21:25
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A secretária de Relações Exteriores britânica, Yvette Cooper, em visita à Kiev, anunciou hoje 142 milhões de libras em ajuda do Reino Unido para a Ucrânia durante o restante de 2025 e o próximo ano. 100 milhões de libras serão para oferecer suporte vital para assistência humanitária e da população, como reparo de sistemas críticos de água e aquecimento, além de ajudar a sustentar meios de subsistência e empregos para fortalecer a resiliência ucraniana no quarto inverno de guerra, segundo o governo britânico.

Os 42 milhões de libras restantes ajudarão a realizar reparos vitais na rede de transmissão de eletricidade e a implementar proteção crítica para a infraestrutura de gás e energia. "Escolhi visitar a Ucrânia nos meus primeiros dias como Secretária de Relações Exteriores porque a segurança da Ucrânia é crucial para a segurança do Reino Unido. Estou certa de que o apoio do Reino Unido é inabalável e mais forte do que nunca, pois sabemos a ameaça de segurança e estabilidade a longo prazo que a agressão russa representa não apenas para a Ucrânia, mas para toda a Europa", disse Cooper.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.