Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

Política Titulo

Congresso tem direito de discutir anistia quando quiser, diz Lula; governo vai trabalhar contra

11/09/2025 | 21:20
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 11, que o governo trabalhará contra o projeto para anistiar condenados pelo 8 de Janeiro.

"O governo vai trabalhar contra a anistia. Não é o momento de discutir anistia, porque o cidadão nem foi condenado ainda", declarou durante entrevista à Bandeirantes. A conversa foi gravada pela manhã, ou seja, antes de o Supremo Tribunal Federal (STF) formar maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Lula disse que a discussão sobre anistia "poderia ter vindo depois do processo terminado" e que é um direito do Congresso votar ou não a proposta.

"Espera julgar o processo. O Congresso tem o direito de julgar anistia a hora que quiser. O governo tem o direito de ser contra ou a favor", falou.

O petista também afirmou que é "estranho" apoiadores de Bolsonaro defenderem uma anistia antes mesmo do fim do julgamento e disse que Bolsonaro teve direito a presunção de inocência que ele não teve quando foi julgado.

Ao ser perguntado se Bolsonaro foi o responsável por articular o "Punhal Verde e Amarelo", plano que teria como objetivo matar Lula e outras figuras, Lula respondeu: "Está escrito. Está desenhado. Já sabe quem foi que fez isso, o que ia fazer".


