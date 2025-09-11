DGABC
Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

Política Titulo

Congresso vai votar a aprovação do projeto da isenção do IR, diz Lula

11/09/2025 | 21:15
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reafirmou nesta quinta-feira, 11, acreditar que o Congresso aprovará os projetos do Gás para Todos e para ampliar a faixa de isenção do imposto de renda. "Acho que o Congresso vai votar a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil e o desconto para quem ganha até R$ 7,3 mil. E não é favor ao presidente da República", declarou durante entrevista à Bandeirantes.

O petista voltou a defender a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da segurança pública. "O Congresso tem que aprovar a PEC da segurança pública, porque a PEC vai permitir definir claramente a participação do governo federal junto com governos estaduais, se quisermos enfrentar de verdade o crime e a violência", falou.


