Política

STF/Moraes: O que leva à pacificação é o devido processo legal e aplicação da Constituição

11/09/2025 | 21:12



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que o julgamento da ação penal do golpe - que está prestes a terminar - vai mostrar que não é um golpe de Estado, com tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, que leva à pacificação. "O que leva à pacificação é o devido processo legal, um julgamento público e transparente desse e a aplicação da Constituição e das leis. Isso leva as feridas a serem curadas, para que a democracia fique mais forte e para que nunca mais se repita uma tentativa de golpe de Estado", apontou.

O ministro Cristiano Zanin, presidente da 1ª Turma, determinou a suspensão da sessão por cinco minutos para, em seguida, fazer a proclamação do resultado do julgamento.


Comentários

