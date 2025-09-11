DGABC
Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

Política

Lula defende que Eduardo Bolsonaro seja expulso da Câmara e processado por traição à Pátria

11/09/2025 | 20:31
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu nesta quinta-feira, 11, que o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) seja expulso de seu mandato da Câmara federal e seja processo por traição à Pátria por articular sanções contra o Brasil como protesto ao julgamento de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Esse menino tem que ser expulso da Câmara dos Deputados, não sei ainda como não foi ainda. E esse cidadão tem que ser processado, porque isso chama-se traição à Pátria", declarou durante entrevista à Bandeirantes. A conversa foi gravada pela manhã, ou seja, antes de a Corte Suprema formar maioria para condenar Bolsonaro.

Lula disse que a ação de Eduardo é uma "demonstração de traição à Pátria jamais vista no Brasil" e o comparou a Joaquim Silvério dos Reis, o principal traidor de Tiradentes durante a Inconfidência Mineira.

"Esse rapaz, o que está fazendo com o Brasil, Joaquim Silvério dos Reis é um trombadinha perto dele. O cidadão está traindo a nação de 215 milhões de habitantes", falou.


