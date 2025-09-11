DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo

Stefani se vinga de argentina algoz de Naná nas duplas e vai à semifinal do SP Open

11/09/2025 | 19:28
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Luisa Stefani e a húngara Timea Babos deram mais um passo rumo à decisão do SP Open, disputado no Parque Villa-Lobos. A vitória da parceria da brasileira foi comemorada em dose dupla, já que também serviu de vingança contra a argentina Solana Sierra, algoz da jovem Nauhany Silva, a Naná, na quarta-feira, em simples.

Brasileira e húngara mostraram que não são a dupla favorita no SP Open por acaso. Concentradas e agressivas do começo ao fim, atropelaram Sierra e a mexicana Renata Zarazua com duplo 6/2 em somente 65 minutos.

O jogo começou com as adversárias confirmando o saque e dando a falsa impressão que equilibrariam as ações com as principais cabeças de chave. Mas rapidamente veio a quebra e logo uma boa vantagem de 3 a 1. Argentina e mexicana ainda conseguiram mais um ponto, até Stefani e Babos embalarem e fecharem por 6 a 2.

O segundo set começou com as favoritas desperdiçando três break points. Em uma 'reprise' da parcial inicial, a primeira quebra veio no terceiro game e depois um novo 3 a 1. Depois do 3 a 2, nova sequência de pontos e triunfo por 6 a 2.

As adversárias de Luisa Stefani e Timea Babos por vaga na decisão do WTA 250 disputado no Parque Villa-Lobos serão a norte-americana Anna Rogers e Janice Tjen, da Indonésia.

ANA CANDIOTTO É SUPERADA POR HÚNGARA

A brasileira Ana Candiotto teve muito apoio na quadra central Maria Esther Bueno, mas acabou eliminada pela húngara Panna Udvardy nesta quinta-feira. Sentindo o nervosismo de atuar em casa, a tenista de 21 anos acabou derrotada por duplo 6/3.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.