Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

Internacional Titulo

Rubio sobre condenação de Bolsonaro: EUA responderão adequadamente a essa caça às bruxas

11/09/2025 | 19:02
O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que os Estados Unidos responderão adequadamente a "essa caça às bruxas", fazendo referência à condenação de Jari Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

"As perseguições políticas do violador de direitos humanos sancionado Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros membros do Supremo decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro", escreveu Rubio na rede X.

Mais cedo, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que estava surpreso com o resultado do julgamento.


