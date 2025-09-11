Trump: drones russos na Polônia podem ter sido apenas um equívoco, mas não estou feliz

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou no fim da tarde desta quinta-feira, 11, que a invasão de drones russos no espaço aéreo da Polônia pode ter sido apenas um equívoco, mas que ele não está feliz com a situação.
Em fala a repórteres antes de embarcar para Nova York, o republicano comentou que o ataque de Israel ao Hamas no Catar não deve afetar a negociação de reféns israelenses. Segundo ele, autoridades estão fazendo progresso na busca pelo assassino do trumpista Charlie Kirk, o qual foi baleado ontem em um evento em Utah.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.