DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Trump: drones russos na Polônia podem ter sido apenas um equívoco, mas não estou feliz

11/09/2025 | 18:59
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou no fim da tarde desta quinta-feira, 11, que a invasão de drones russos no espaço aéreo da Polônia pode ter sido apenas um equívoco, mas que ele não está feliz com a situação.

Em fala a repórteres antes de embarcar para Nova York, o republicano comentou que o ataque de Israel ao Hamas no Catar não deve afetar a negociação de reféns israelenses. Segundo ele, autoridades estão fazendo progresso na busca pelo assassino do trumpista Charlie Kirk, o qual foi baleado ontem em um evento em Utah.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.