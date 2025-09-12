Substituto de Ederson no City, Donnarumma exalta indicação de Guardiola: 'Emoção indescritível'

Donnarumma não queria deixar o Paris Saint-Germain. Ficou mal ao ser comunicado que estava fora dos planos do técnico Luis Enrique - até criticou a decisão do clube francês. O que parecia um drama se tornou a oportunidade da vida. Com a saída do brasileiro Ederson do Manchester City, Pep Guardiola o indicou para a vaga. O italiano se apresentou nesta quinta-feira parecendo um menino e sem esconder todo o seu encanto pelo comandante espanhol.

"Acho que a história dele fala por si. O fato de ele ter me querido aqui é motivo de orgulho. É uma emoção indescritível", disse o goleiro, que terá a concorrência de Ortega e, sobretudo, de Trafford, também contratado recentemente e titular nos três jogos da Premier League.

Mesmo com 10 anos de carreira e em clubes importantes, como Milan e PSG, Donnarumma não conseguia segurar a emoção pela parceria com Guardiola. "Ser treinado por ele... acho que é o melhor para um jogador de futebol. Mal posso esperar para segui-lo e entrar em campo com ele", afirmou. "Tenho certeza de que ele vai me ajudar muito e faremos grandes coisas juntos, nesta temporada e também nos próximos anos."

Estreante na Premier League, campeonato mais forte da Europa nos últimos anos, Donnarumma revelou que concretiza um sonho ao desembarcar na Inglaterra. "É um novo capítulo na minha vida e na minha carreira. Jogar na Premier League com o Manchester City é uma grande emoção para mim e estou pronto para este desafio. Sempre sonhei em jogar na Premier League, pois é a melhor liga do mundo", comemorou.

Sobre a disputa por posição com Trafford, Donnarumma adotou o espírito de grupo. "Mal posso esperar para conhecê-lo e mal posso esperar para conhecer meus novos companheiros de equipe. Temos que ser um grupo forte e unido, com pessoas que se importam umas com as outras, e essa é a chave para o sucesso", pregou. "Juntos podemos alcançar grande sucesso", seguiu, prometendo retribuir toda a confiança depositada nele.

"Para um jogador, acho que chegar à Premier League é o máximo da carreira, por isso estou muito feliz por estar aqui. Estou disposto a entrar em campo pelo clube que tanto desejava me contratar e espero poder retribuir essa confiança."