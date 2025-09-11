A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,56%

Pontos: 143.150,84

Máxima de +1,17% : 144.013 pontos

Mínima estável: 142.349 pontos

Volume: R$ 24,52 bilhões

Variação em 2025: 19,01%

Variação no mês: 1,22%

Dow Jones: +1,36%

Pontos: 46.108,00

Nasdaq: +0,72%

Pontos: 22.043,07

Ibovespa Futuro: +0,28%

Pontos: 144.775

Máxima (pontos): 145.685

Mínima (pontos): 143.360

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 37,95

Variação: +0,18%

Petrobras PN

Preço: R$ 31,36

Variação: -0,48%

Bradesco PN

Preço: R$ 16,98

Variação: +0,65%

Ambev ON

Preço: R$ 12,52

Variação: +1,29%

Petrobras ON

Preço: R$ 34,01

Variação: -1,16%

Vale ON

Preço: R$ 57,05

Variação: +0,83%

BRF SA ON

Preço: R$ 20,57

Variação: +1,63%

Itausa PN

Preço: R$ 11,06

Variação: -0,18%

Global 40

Cotação: 724,648 centavos de dólar

Variação: -0,32%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3912

Venda: R$ 5,3922

Variação: -0,27%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,54

Venda: R$ 5,64

Variação: -0,12%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3852

Venda: R$ 5,3858

Variação: -0,49%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5300

Venda: R$ 5,6150

Variação: -0,09%

- Dólar Futuro (outubro)

Cotação: R$ 5,4120

Variação: -0,31%

- Euro

Compra: US$ 1,1733 (às 18h34)

Venda: US$ 1,1738 (às 18,34)

Variação: +0,33%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3280

Venda: R$ 6,3280

Variação: +0,02%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,5300

Venda: R$ 6,6060

Variação: -0,54%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.673,60 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -0,22%