Principal emissora da Turquia é apreendida pelo Estado após investigação

Uma das maiores emissoras de notícias de televisão da Turquia foi confiscada pelo Estado como parte de uma investigação de fraude, evasão fiscal e lavagem de dinheiro, informou a mídia truca nesta quinta-feira, 11. A Haberturk foi uma das 121 empresas pertencentes à Can Holding a serem apreendidas e transferidas para o Fundo de Seguro de Depósitos de Poupança, administrado pelo estado, segundo a agência Anadolu e outros meios. A emissora Show TV também foi confiscada.

Mandados de prisão foram emitidos para 10 pessoas, incluindo executivos seniores da Can Holding. O grupo inclui empresas de uma ampla gama de setores, incluindo mídia, educação, energia, hotéis, saúde, construção e logística.

Os investigadores descobriram que "grandes quantias de dinheiro de origem desconhecida foram inseridas por meio de empresas operando sob a Can Holding", que foram transferidas entre empresas para ocultar a origem. Documentos falsificados também teriam sido usados para reduzir a responsabilidade fiscal.

Os promotores acrescentaram que algumas das atividades da Can Holding foram "diretamente financiadas com receitas criminosas".

Como a maioria dos meios de comunicação na Turquia, a Haberturk apoia amplamente o governo do presidente Recep Tayyip Erdogan. A emissora estava operando normalmente nesta manhã. Fonte: Associated Press*

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado