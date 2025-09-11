DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Principal emissora da Turquia é apreendida pelo Estado após investigação

11/09/2025 | 17:38
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Uma das maiores emissoras de notícias de televisão da Turquia foi confiscada pelo Estado como parte de uma investigação de fraude, evasão fiscal e lavagem de dinheiro, informou a mídia truca nesta quinta-feira, 11. A Haberturk foi uma das 121 empresas pertencentes à Can Holding a serem apreendidas e transferidas para o Fundo de Seguro de Depósitos de Poupança, administrado pelo estado, segundo a agência Anadolu e outros meios. A emissora Show TV também foi confiscada.

Mandados de prisão foram emitidos para 10 pessoas, incluindo executivos seniores da Can Holding. O grupo inclui empresas de uma ampla gama de setores, incluindo mídia, educação, energia, hotéis, saúde, construção e logística.

Os investigadores descobriram que "grandes quantias de dinheiro de origem desconhecida foram inseridas por meio de empresas operando sob a Can Holding", que foram transferidas entre empresas para ocultar a origem. Documentos falsificados também teriam sido usados para reduzir a responsabilidade fiscal.

Os promotores acrescentaram que algumas das atividades da Can Holding foram "diretamente financiadas com receitas criminosas".

Como a maioria dos meios de comunicação na Turquia, a Haberturk apoia amplamente o governo do presidente Recep Tayyip Erdogan. A emissora estava operando normalmente nesta manhã. Fonte: Associated Press*

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.