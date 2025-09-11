'Hamilton' estreia nos cinemas em setembro com versão inédita da Broadway

Produção filmada chega às telonas no dia 25/9 com prólogo exclusivo e elenco original
O Walt Disney Studios anunciou a estreia nos cinemas da versão filmada da produção original da Broadway de Hamilton, marcada para o dia 25 de setembro de 2025. Vencedor dos prêmios Tony, Grammy, Emmy e Pulitzer, o musical chega às telonas pela primeira vez, ampliando a experiência já disponível no Disney+.
Além do espetáculo completo, a exibição contará com o prólogo inédito Reuniting the Revolution, que reúne entrevistas com o elenco e os criadores refletindo sobre o impacto cultural e pessoal do musical.
“O objetivo ao filmar HAMILTON era capturar a sensação de estar no Teatro Richard Rodgers durante esse primeiro ano na Broadway”, comenta o diretor e produtor Thomas Kail. “Estamos encantados de que o público agora tem a oportunidade de viver essa experiência na tela grande.”
Gravado em junho de 2016 no Richard Rodgers Theatre, o filme combina recursos do cinema e do teatro ao vivo, transportando o espectador para o palco de forma única. Com música, letras e roteiro de Lin-Manuel Miranda, o espetáculo é inspirado no livro Alexander Hamilton, de Ron Chernow, e retrata a história do pai fundador americano sob uma linguagem atual, misturando hip-hop, jazz, R&B e Broadway.
O elenco original retorna para a versão filmada, incluindo Lin-Manuel Miranda (Alexander Hamilton), Leslie Odom Jr. (Aaron Burr), Daveed Diggs (Marquis de Lafayette/Thomas Jefferson), Renée Elise Goldsberry (Angelica Schuyler), Phillipa Soo (Eliza Hamilton) e Jonathan Groff (King George).
A produção é assinada por Thomas Kail, Lin-Manuel Miranda e Jeffrey Seller, com filmagem realizada pela RadicalMedia.
