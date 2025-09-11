DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

França vai mobilizar 3 caças Rafale para ajudar a proteger espaço aéreo polonês, diz Macron

11/09/2025 | 16:40
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Após as incursões de drones russos na Polônia, o presidente francês, Emmanuel Macron, decidiu que irá mobilizar três caças Rafale para contribuir com a proteção do espaço aéreo polonês e do flanco oriental da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

"Assumi esse compromisso ontem com o primeiro-ministro polonês", escreveu ele no X nesta quinta-feira.

Macron afirmou que também discutiu o assunto com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, e com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

"A segurança do continente europeu é nossa maior prioridade. Não cederemos à crescente intimidação da Rússia", acrescentou ele na postagem.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.