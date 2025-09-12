DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 12 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo

'A meta é estar tão bem quanto Ney Matogrosso', diz Caetano Veloso ao mostrar seu treino

11/09/2025 | 16:14
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O músico Caetano Veloso, 83, compartilhou nesta quinta-feira, 11, a sua rotina de exercícios físicos em suas redes sociais.

Em uma postagem em seu perfil no Instagram, o cantor divulgou imagens em que aparece se exercitando com pesos e uma bola de pilates cinza.

"Como bem disse Paula Lavigne: A meta é estar tão bem quanto Ney Matogrosso", brincou Caetano na legenda da publicação.

"Já fez seu exercício de hoje?", questionou o artista ao seu público. Nos comentários, os fãs do artista elogiaram a disposição do ídolo.

"Meta de vida: estar no auge igual meus ídolos na melhor idade", escreveu um dos internautas. "Pense numa meta difícil! Ney Matogrosso está muito bem! Mas, você consegue!", escreveu outra seguidora.

Aos 82 anos, o cantor Ney Matogrosso já compartilhou em mais de uma ocasião os diversos benefícios que os exercícios físicos trouxeram à sua vida.

Segundo o músico, ele começou a malhar com 50 anos e, desde então, mantém uma rotina equilibrada de ginástica para "manter o tônus muscular". As declarações foram dadas ao programa É de Casa, da Globo, em 2023.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.