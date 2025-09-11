DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo


A atriz Ingrid Guimarães contou, durante a sua participação no podcast MaterniDelas, que perdeu dois bebês quando tentava engravidar.

Na conversa com Claudia Raia e Tata Estaniecki, apresentadoras do podcast, Ingrid revelou: "Depois da Clara a filha de Ingrid, com 16 anos hoje, tentei ter outro filho, porque tenho irmãs e sou muito grudada nelas, então é super sério, para mim. Tentei ter outro filho e perdi. Tentei de novo e perdi. Fiz uma inseminação artificial e não deu certo".

Na conversa, ela disse que as tentativas aconteceram até completar 44 anos. Hoje ela está com 53. "Acho que tem que tentar, e eu tentei até onde pude. Parei de tentar aos 44, porque o casamento uma hora vira só isso. Eu tinha essa frustração do segundo filho, e a menopausa, para mim, trouxe esse sentimento de que não dava mais mesmo. Depois, a gente vê uma pessoa mais velha conseguindo, como Cláudia Raia".

Aos 55 anos, Claudia Raia engravidou do caçula, Luca, que hoje tem 2 anos.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.