Comissão Europeia libera 1 bilhão de euros à Ucrânia e indica que pode antecipar mais recursos

A Comissão Europeia, o principal órgão executivo da União Europeia (UE), desembolsou uma parcela adicional de 1 bilhão de euros do seu empréstimo excepcional de assistência à Ucrânia. Os recursos liberados serão reembolsados com valores de ativos estatais russos imobilizados na UE.

No total, a contribuição da UE para a iniciativa de empréstimos no âmbito do acordo de assistência à Ucrânia chega a 18,1 bilhões de euros. O programa liderado pelo G7 tem o propósito de oferecer, coletivamente, aproximadamente 45 bilhões de euros em apoio financeiro à Ucrânia diante da guerra promovida pela Rússia.

Considerando essa liberação, o total de empréstimos concedidos pela Comissão à Ucrânia dentro do programa atinge 4 bilhões de euros desde o início do ano . As discussões com a Ucrânia sobre o calendário para os desembolsos subsequentes estão em curso, informou a Comissão em comunicado.

O órgão executivo europeu informou ainda que está pronto para disponibilizar antecipadamente os fundos restantes do programa de assistência, em conformidade com as necessidades do país, conforme solicitado pelos líderes europeus no Conselho Europeu Extraordinário do início deste mês.