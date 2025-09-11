DGABC
Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

Ministro diz acreditar que tarifas dos EUA para carnes, frutas e café serão próximas a cair

11/09/2025 | 13:46
O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, ressaltou que a Casa Branca recuou na quarta-feira, 10, quanto à tarifa de 10% imposta à celulose brasileira, e disse acreditar que as taxas impostas pelos Estados Unidos para carnes, frutas e café serão as próximas a cair. "Os americanos não aguentam pagar o preço que eles estão pagando. E eles só estão pagando um preço mais caro por conta de tarifas. Volto a dizer aqui, o Brasil fornece os melhores produtos com os preços mais baratos e o americano estava pagando um preço muito bom, mas o tarifaço encareceu esses produtos lá e eles continuam comprando", disse.

Na sequência, Teixeira associou as tarifas impostas pelo governo norte-americano ao julgamento do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, e disse esperar que a "racionalidade econômica" retorne depois do fim das sessões na 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), previsto para ocorrer na sexta-feira, 12.

Teixeira também afirmou que o voto do ministro Luiz Fux proferido na quarta-feira foi importante para mostrar que o julgamento é imparcial e justo.

Fux votou pela absolvição de Bolsonaro, divergindo do relator, ministro Alexandre de Moraes, e do ministro Flávio Dino. Ainda faltam os votos de Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, que devem ser registrados nesta quinta-feira, 11.

Teixeira participou de evento para a divulgação do 12º e último levantamento da Safra de Grãos 2024/2025 da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em Brasília. Além dele, estavam presentes o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.


