DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Conselho de Segurança da ONU se reunirá para discutir drones russos em espaço aéreo da Polônia

11/09/2025 | 13:36
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Conselho de Segurança da ONU realizará uma reunião de emergência sobre a violação do espaço aéreo polonês pela Rússia, confirmou o Ministério de Relações Exteriores da Polônia nesta quinta-feira, 11. O encontro deve ocorrer na sexta-feira, 12.

Líderes europeus expressaram nesta quinta-feira preocupação com a crescente hostilidade russa que ameaça países da região, à medida que as forças de Moscou prosseguem com a invasão da Ucrânia.

A incursão na Polônia, ocorrida em meio a ataques incessantes da Rússia contra a vizinha Ucrânia, aprofundou receios de longa data de que a guerra de três anos entre os vizinhos da Polônia pudesse precipitar um conflito mais amplo.

Os esforços liderados pelos EUA para conduzir Moscou e Kiev a um acordo de paz até agora não tiveram sucesso.

Autoridades europeias descreveram a incursão como uma provocação deliberada, obrigando a aliança da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) a enfrentar uma potencial ameaça em seu espaço aéreo pela primeira vez e levando-a a reavaliar sua resposta militar e suas capacidades.

*Com informações da Associated Press


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.