Economia Titulo

Secretário dos EUA diz estar confiante de que Suprema Corte ficará ao lado do país sobre tarifa

11/09/2025 | 13:28
O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, declarou estar "confiante" de que a Suprema Corte norte-americana ficará "ao lado dos EUA" em relação às tarifas. Os juízes decidirão se o presidente dos EUA, Donald Trump, tem o poder de impor sobretaxas abrangentes sob a lei federal.

"Se as tarifas ficarem acima de 10%, consumidores e empresas dividirão o custo", acrescentou Lutnick em entrevista à CNBC.

Especificamente sobre a China, ele afirmou: "O governo da China está absorvendo a maior parte de sua tarifa. A China está pagando uma tarifa média de 52%."

Em relação à Índia, Lutnick voltou a mencionar que o país deve "parar de comprar petróleo russo" para que os EUA revejam sua alíquota tarifária, mas não deu mais detalhes.

Sobre o TikTok, por sua vez, o secretário afirmou que Trump gosta do aplicativo, "mas ele precisa ser de uma empresa norte-americana e com o algoritmo controlado por americanos, senão ele sairá do ar". O governo, segundo ele, segue tratando do assunto internamente.

Lutnick também comentou, brevemente, sobre as empresas Fannie Mae e Freddie Mac. "O modelo público tem o apoio de Trump. Pode ser ainda este ano. Não querem vender muito da Fannie e Freddie, pois Trump quer mostrar quanto elas valem", disse.


