Inmet emite alerta vermelho para baixa umidade do ar em São Paulo e outros Estados

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho de grande perigo de baixa umidade do ar em São Paulo e outras regiões do País. O aviso pode ser atualizado, a qualquer momento.

Segundo o instituto, o aviso sobre grande risco à saúde e também de incêndios é válido nesta quinta-feira, 11.

"Umidade relativa do ar abaixo de 12%. Grande risco de incêndios florestais e à saúde (doenças pulmonares, dores de cabeça e entre outros sintomas)", afirma o Inmet.

Os locais afetados são os seguintes: São Paulo, Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais.

Veja as recomendações:

- Beba bastante líquido;

- Atividades físicas são nocivas em tal tempo seco;

- Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

- Use hidratante para pele e umidifique o ambiente;

- Evite bebidas diuréticas (café e álcool);

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).