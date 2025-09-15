O criativo do ano. De São Bernardo a Moscou. As braçadas de Massura. Goleiro tricolor. No Periquitos em Revista.

A obra do artista plástico Odamar Versolatto poderá ser observada pelas novas edições em livros que formam uma trilogia preparada pelo próprio artista e sua equipe.

Ela cria uma narrativa cronológica do trabalho do artista e as narrativas dos períodos que ocasionam as suas criações.

Odamar Versolatto não se ampara em uma linha de tempo contínua de sua obra, ele a construiu todas em paralelos como uma transversal atemporal, um relógio que não marca o tempo e sim sua intuição e consciência no experimento vivido.

São três títulos: “A alma que me veste”, “A visão do paraíso” e “Inocência perdida”.

Na jornada “Versolato & Versolatto”, nosso trio de colaboradores permite lembranças muito ternas, como a dos Periquitos em Revista, uma tradição da Sociedade Esportiva Palmeiras com ao menos uma apresentação marcante na Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo.

Outra lembrança: a do campeão de natação Alexandre Massura, que faz lembrar o Massura alto, tranquilo e amigo dos tempos do Ginásio Dona Leonor Mendes de Barros e da própria Associação.

Esta nova geração que, sempre que pode, informa ter nascido em São Bernardo. Do goleiro que se transformou em professor de Educação Física aos jovens publicitários.

VI Capítulo

Publicidade e esporte

Texto

Verginia Versolatto

Júlio Versolato

Odamar Versolatto

Amanhã em Memória:

O handebol

O CRIATIVO

Marco Versolato, depois de construir uma carreira de sucesso no Brasil e ser eleito Criativo do Ano em 2015, mudou-se para Singapura para liderar campanhas globais da Unilever. Em 2025, fez história no Festival de Cannes, o Oscar da Propaganda mundial, conquistando dois Grand Prix e um Titanium Lion, tornando-se um dos três criativos mais premiados do mundo no ano de 2025.

NA RÚSSIA

O multiartista Victor Versolato acumula as principais premiações de publicidade. Foi diretor-criativo para TikTok (Grey), Samsung (Mutato) e MAC Cosmetics. Atuou na Publicis como supervisor de conteúdo estratégico para o grupo Heineken. Trabalhou, juntamente com Apex Brasil, em Moscou. Já fez campanhas no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Belo Horizonte. E era do Baeta.

Victor trabalha na área de engenharia e escreve histórias. Seu primeiro livro foi escrito em inglês para atingir várias culturas e diferentes objetivos. Agora pretende publicar livros em português focando a criança.

NATAÇÃO

Alexandre Massura colecionou recordes em competições sul-americanas: 50 metros costas, 100 metros costas, revezamento 4x100m medley, em parceria com Gustavo Borges, Fernando Scherer e Marcelo Tomazini.

Massura já representou o Brasil em Atlanta, Suécia, Hong Kong, Winnipeg, Sydney e Fukuoka.

FUTEBOL

Entre 1996 e 2011, Mateus Versolato Junior foi goleiro. Guarda vídeos e programas especiais da TV que focalizam suas atuações. Como arqueiro do São Paulo FC, chegou a ser cotado como o substituto de Rogério Ceni. Atuou também no Bragantino, Fortaleza, EC Santo André, Nacional AM, Telstar da Holanda, para encerrar carreira no Rio Claro. Aos 42 anos, é professor de Educação Física na Prefeitura de São Bernardo.

DANÇARINO

Marcelo Savordelli Versolato, 36 anos, portador de Síndrome de Dow. Dançarino. Durante 16 anos patinou no Palmeiras, participando do Periquitos em Revista. Carreira vitoriosa, com muitas apresentações, inclusive na Ilha da Madeira, em Portugal. Em 2014 esteve no evento “Criança Esperança”, da Rede Globo. Participou de outros programas de TV, como o da Eliana no SBT. Permanece na ativa, com apresentações especiais de dança.

Crédito das fotos 1, 2, 3 e 5 – Álbuns familiares

Crédito da foto 4 - Confederação Brasileira Desportos Aquáticos

CAMINHOS

1 – Marco Versolato: criativo no mundo

2 – Victor Versolato: publicidade e literatura

3 – Alexandre Massura: recordes em natação

4 – Mateus Versolato Junior: goleiro e professor

5 – Marcelo Savordelli Versolato: o amor à dança

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 14 de setembro de 1975 – Edição 2851

ESPECIAL – De São Paulo a Amazônia por rodovias. Final de uma serie de reportagens focalizando uma excursão iniciada na Rua Catequese, defronte à sede do Diário, e que percorreu uma boa parte do Brasil e outros países.

Participantes: Edison Motta, Maury de Campos Dotto, Juliano Morgado e Zeilival Bruscagin.

ESPECIAL 2 – Em São Bernardo, o modelo de tratamento do menor abandonado: os primeiros quatro anos das Aldeias Infantis SOS, projeto da Volkswagen do Brasil.

Reportagem: Elianete Simões.

EM 15 DE SETEMBRO DE...

1905 – Sufocada nova greve geral em Santos. Escreve o correspondente do Estadão: “Greve terminada. O trânsito de carroças recomeçou com toda regularidade”.

Oitenta trabalhadores são presos na sede da Internacional e transportados, em trem especial, para São Paulo.

Madri, 15 – Foi inaugurado, em Valladolid, com toda solenidade, o monumento a Colombo.

1920 - Entrava em funcionamento o posto fiscal de Capuava, na futura estação da São Paulo Railway, esta inaugurada em 5 de março de 1937.

1935 - Inaugurada a Escola Profissional Júlio de Mesquita, em Santo André.

HOJE

Dia de Conscientização sobre Linfomas

Dia da Musicoterapia e do Musicoterapeta

Dia do Cliente.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Avaré, General Salgado, Guará, Euclides da Cunha e Limeira.

Pelo Brasil: Baixio, Itaiçaba, Orós e Umari (CE), Barra do Garças (MT), Casimiro de Abreu (RJ), Ibitirama (ES) Jaguariaíva e Ponta Grossa (PR) e Orizona (GO).

Feriado municipal em Caruaru (PE), Pará de Minas (MG), Magé (RJ), Juazeiro do Norte (CE) e dezenas de outros municípios pelo dia da padroeira Nossa Senhora das Dores.

Nossa Senhora das Dores

15 de setembro

A devoção à “Mater Dolorosa” desenvolveu-se a partir do final do século XI.

No Grande ABC, é padroeira de Vila Palmares, em Santo André.

Ilustração: Paróquia de NS das Dores, Vila Palmares