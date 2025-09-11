IBGE aponta que vendas no varejo operam 1,1% abaixo do pico verificado em março

Após a queda de 0,3% no volume vendido em julho ante junho, o varejo passou a operar em patamar 1,1% abaixo do recorde de vendas, visto em março de 2025, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio, iniciada em 2000, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O varejo ampliado, que cresceu 1,3% em julho ante junho, operava 4% aquém do pico da série histórica, alcançado em março de 2025.