CPMI do INSS aprova quebra de sigilo bancário de Contag, Conafer e sindicato do irmão do Lula

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aprovou nesta quinta-feira, 11, a quebra do sigilo bancário de 67 pessoas e 91 associações e empresas.

Nesta lista, figuram, entre outros nomes, o de Alessandro Stefanutto - ex-presidente do INSS e alvo de pedido de prisão da CPMI -, Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", e o empresário Maurício Camisotti.

Entre as organizações, a CPMI aprovou as quebras de sigilo da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), ligada ao PT, e do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (Sindnapi), que tem José Ferreira da Silva, o "Frei Chico", irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como vice-presidente.

Além da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (Conafer), ligada à Frente Parlamentar em Defesa do Empreendedorismo Rural e que recebeu mais de R$ 100 milhões do INSS.

Um acordo entre oposição e governo vetou a quebra de sigilo do ex-ministros da Previdência Carlos Lupi e José Carlos Oliveira e da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais (Fetaemg).

A comissão definiu que terá acesso a informações bancárias das associações que tiveram o sigilo quebrado desde o momento em que foi firmado acordo de cooperação técnica (ACT) com o INSS até a presente data.

Nesta quinta-feira, 11, a CPMI ouve José Carlos Oliveira. Ele foi ministro da Previdência no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O nome do ex-ministro despontou na investigação da Operação Sem Desconto a partir da análise de movimentações financeiras de associações e sindicatos sob suspeita de ligação com o esquema.

Veja a lista de pessoas que tiveram o requerimento de quebra de sigilo aprovado:

- Abraão Lincoln Ferreira da Cruz

- Ademir Fratric Bacic (também mencionado como Antonio Fratic Bacic)

- Ademir Humberto Califoni

- Alberto Gonzaga de Lima

- Alessandro Antonio Stefanutto

- Alexandre Guimarães

- Alexsandro Prado Santos

- André Paulo Felix Fidelis

- Antônio Carlos Camilo Antunes

- Antônio Luz Neto

- Aristides Veras dos Santos

- Arnaldo Martinez Guimarães

- Carlos Roberto Ferreira Lopes

- Cecília Rodrigues Mota

- Cícero Marcelino de Souza Santos

- Claudemilson Fernandes Lima

- Danilo Berndt Trento

- Domingos Savio de Castro

- Edjane Rodrigues Silva

- Edmar Policarpo Júnior

- Edmilson Miguel Arcanjo Dias de Andrade

- Edson Akio Yamada

- Edson Cunha de Araújo

- Eric Douglas Martins Fidelis

- Francisca da Silva de Souza

- Gilberto Torres Laurindo

- Giovani Batista Fassarella Spiecker

- Ingrid Pininskeni Morais Santos

- Irineu de Paula Cruz

- Jobson de Paiva Silveira Sales

- José Carlos de Jesus

- José Hermicesar Brilhante Palmeira

- José Laudenor da Silva

- José Lins de Alencar Neto

- Jucimar Fonseca da Silva

- Luciene de Camargo Bernardo

- Marcela Lins Moura de Figueiredo

- Marci Eustaquio Teodoro

- Marcos José Lins Moura Santos

- Maria Cezarina Aparecida Moraes Policarpo

- Maria das Graças Ferraz

- Maria Eudenes dos Santos

- Maria Ferreira da Silva

- Maria Inês Batista de Almeida

- Maria Josana Lima de Oliveira

- Maria Liduína Pereira de Oliveira

- Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira

- Marilisa Moran Garcia

- Maurício Camisotti

- Milton Baptista de Souza Filho

- Milton Salvador de Almeida Júnior

- Philipe Roters Coutinho

- Raimunda Cunha

- Reinaldo Carlos Barroso de Almeida

- Renato Aroldo de Sousa Costa

- Rita Pereira de Andrade

- Romeu Carvalho Antunes

- Rubens Oliveira Costa

- Sandro Temer de Oliveira

- Sebastião Faustino de Paula

- Thaisa Daiane Silva

- Thaisa Hoffmann Jonasson

- Valdira Prado Santana Santos

- Vanderlei Barbosa dos Santos

- Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho

- Warley Martins Gonçalles

- Yasmin Ahmed Hatheyer Oliveira

Veja a lista de associações e empresas que tiveram o requerimento de quebra de sigilo aprovado:

- AAB - Associação dos Aposentados do Brasil

- AAPEN - Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional (ex ABSP)

- AAPPS Universo (Universo Associação de Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social) (também Associação dos Aposentados Pensionistas dos Regimes Geral e Próprio de Previdência Social - AAPPS/Universo)

- AAPB - Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil

- AASAP - Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista

- AASPA - Associação de Assistência Social à Pensionistas e Aposentados

- ABAMSP - Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público

- ABAPEN - Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação (também Ampaben)

- ABENPREV - Associação de Benefícios e Previdência

- ABPAP - Associação Brasileira de Pensionistas e Aposentados

- ABRAPPS - Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas do Instituto Nacional da Seguridade Social

- ABRASPREV - Associação Brasileira dos Contribuintes do Regime Geral da Previdência Social

- ACCA Consultoria Empresarial S.A. (também Acca Consultoria Empresarial LTDA)

- ACDS Call Center Ltda

- Agropecuária Pikiskeni Ltda.

- AMAR BRASIL - Associação Beneficente de Assistência Social e à Saúde (ABCB)

- AMBEC - Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (também Associação Mutualista de Benefícios Coletivos)

- ANDDAP - Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas

- Antunes & Camilo Ltda

- APBRASIL - Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social (também AP BRASIL)

- APDAP PREV - Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas (ex-ACOLHER)

- Arpar Administração, Participação e Empreendimento S.A.

- ASABASP - Associação de Suporte Assistencial e Beneficente para Aposentados Servidores e Pensionistas do Brasil

- ASBAPI - Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos (também Associal Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, ASBRAPI/PREVABRAP, Prevabrap)

- Benfix Corretora de Seguros e Administradora de Benefícios Ltda.

- Brasildental Operadora de Planos Odontologicos S.A.

- Brasilia Construtora e Incorporadora Ltda

- Brasilia Consultoria Empresarial S.A.

- Brazil Dental Operadora de Planos Odontológicos S.A.

- C. Marcelino de Souza Santos Serviços de Locações Ltda.

- CAAP - Caixa de Assistência dos Aposentados e Pensionistas do INSS (também Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas)

- Camilo Comercio e Serviços Ltda

- Camilo Comercio e Servicos S.A.

- Camilot Invest Limited

- CBPA - Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura

- CEBAP - Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (também Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas, Centro de Estudo dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas)

- CENAP/ASA - Central Nacional de Aposentados e Pensionistas - Associação Santo Antônio

- CENTRAPE - Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil

- Centro Médico Vita Care

- CINAAP - Círculo Nacional De Assistência dos Aposentados e Pensionistas

- COBAP - Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos (também COBAB)

- Concepto Vet Ltda

- CONAFER - Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (também Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil)

- CONTAG - Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (também Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares)

- CONTRAF - Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil (também CONTRAF Brasil)

- COOPTEC - Cooperativa de Trabalho dos Profissionais Atuantes em Consultoria, Instrutoria e Educacão

- CSS Consultoria e Gestão Ltda.

- CSS Locação de Veículos Máquinas e Equipamentos Ltda.

- Curitiba Consultoria em Serviços Médicos S/A

- Diligence Construtora e Incorporadora SPE Ltda

- Dm&H Assessoria Empresarial e Corretora de Seguros Ltda

- DRPL Comercialização e Locação de Veículos S/A (também Drpl Comercializacao e Locacao de Veiculos S/A)

- ECOGLOBAL OVERSEAS

- Eric Fidelis Sociedade Individual de Advocacia

- Farmlands Holding Llc

- FECOPEMA

- Fluente Diligence e Brasilia Incorporadora SPE Ltda

- Grupo THG

- Hospital Total Health Ltda.

- INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

- Jaguar Comercio Varejista Produtos Artesanais Ltda

- Localize Diligence e Brasília Incorporadora SPE Ltda

- Master Prev Clube de Benefícios (MPCB)

- Nobre Serviços de Eventos Ltda.

- Premiar Recursos Humanos LTDA

- Prevident Assistência Odontológica S.A.

- Prospect Consultoria Empresarial Ltda (também Prospect Consult Empresar Ltda.)

- Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos Do Brasil - RIAAM (também RIAAM Brasil)

- Rede Mais Saúde

- SINAB - Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil

- SINDNAPI/FS - Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (também SINDNAPI, Associação Delta)

- SINDIAPI-UGT - Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores

- SINTAPI-CUT - Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos, filiado à CUT

- SINTRAAPI - Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos de Mogi-Guaçu

- Target Pesquisas de Mercado LTDA

- TB Holding Financeira Ltda. (também T.b. Holding Financeira Ltda.)

- Terra Bank LTDA

- THG Consórcio e Representação Financeira Ltda.

- THJ Consultoria Ltda.

- Total Health Brasil Saúde e Participações Ltda

- Total Health do Brasil Ltda

- Total Health Holding & Participações Ltda

- UNABRASIL - União Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil

- UNASPUB - União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos

- UNIBAP - União Brasileira De Aposentados Da Previdência (também União Brasileira de Aposentados e Previdência)

- UNSBRAS - União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (também União dos Servidores Públicos do Brasil)

- Venus Consultoria e Assessoria Empresarial S.A. (também Vênus Consultoria Assessoria Empresarial S.A.)

- Vintage Diligence e Brasilia Incorporadora SPE Ltda

- Wm System Informática Ltda

- Xavier Fonseca Consultoria (também Xavier Fonseca Oliveira, Xavier Fonseca e Consultoria LTDA)

- Yamada e Hatheyer Serviços Ltda.