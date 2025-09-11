Um incêndio de grandes proporções atinge um galpão na Lapa, na zona oeste de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 11. Segundo os bombeiros, ainda não há informações sobre feridos. No total, 1 viaturas foram enviadas ao local. As chamas provocavam uma enorme cortina de fumaça e podia ainda ser vista por volta das 12h35. Ainda de acordo com a corporação, o imóvel fica localizado na Rua Campos Vergueiro.