Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

Economia Titulo

Correção: CPI dos EUA sobe 0,4% em agosto ante julho e taxa anual avança a 2,9%

11/09/2025 | 12:31
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A matéria publicada anteriormente continha um erro no primeiro parágrafo. O CPI dos EUA avançou 0,4% em agosto ante julho, e não ante junho, como informado anteriormente. Segue versão corrigida.

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,4% em agosto ante julho, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quinta-feira, 11, pelo Departamento do Trabalho. Na comparação anual, o CPI subiu 2,9% em agosto. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast esperavam para agosto altas de 0,3% e 2,9%, respectivamente.

Em julho, o índice cheio do CPI teve alta de 0,2% na comparação mensal e acréscimo de 2,7% no confronto anual.

O núcleo do CPI - que exclui itens voláteis como alimentos e energia - subiu 0,3% em agosto ante julho. O resultado mensal veio em linha com a projeção de analistas consultados pelo Projeções Broadcast.


