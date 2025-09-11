DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

Cultura & Lazer Titulo

Atriz de 'Wandinha', Catherine Zeta-Jones faz comentário sobre fã de 12 anos e é criticada

11/09/2025 | 12:06



A atriz Catherine Zeta-Jones, de 55 anos, foi alvo de críticas nas redes sociais depois de um comentário feito durante entrevista ao programa Late Show with Seth Meyers. A artista relatava a experiência de conquistar uma nova geração de fãs desde que passou a integrar o elenco da série Wandinha, da Netflix.

Zeta-Jones contou que, em um jogo de golfe ao lado do marido, o ator Michael Douglas, foi abordada por um garoto de 12 anos pedindo autógrafo. Ao detalhar a situação, a atriz afirmou que considerou o menino "muito bonito" e fez uma projeção de idade, dizendo que quando estivesse com 70 anos, o garoto já teria cerca de 33.

A fala repercutiu de forma negativa. Internautas classificaram o comentário como inadequado por envolver uma criança. Na rede social Reddit, críticas se multiplicaram, destacando que a atriz teria naturalizado uma visão imprópria.

"Pensar e falar sobre uma criança dessa maneira é inaceitável, e me deixa com muita raiva que ele tenha pensado que essa seria uma história fofa para compartilhar com o mundo", escreveu um internauta.

Os comentários sobre a história da atriz continuaram na rede: "Espero que isso tenha sido apenas uma tentativa muito, muito ruim de humor que não funcionou", opinou um perfil. "Eu sei que ela é casada com um homem muito mais velho, mas ela já era adulta quando tomou essa decisão", analisou outro.

Até o momento da publicação desta nota, Catherine Zeta-Jones não havia comentado sobre a repercussão de sua fala no programa.


