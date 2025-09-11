DGABC
Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

Economia

Fávaro: se EUA retaliarem julgamento de Bolsonaro, quem pagará serão os norte-americanos

11/09/2025 | 12:07
O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou nesta quinta-feira, 11, que torce pela "boa diplomacia" entre Brasil e Estados Unidos, mas frisou que o País é soberano e tem "capacidade de viver em qualquer adversidade".

Fávaro voltou a citar que, nos últimos anos, houve a abertura de 435 mercados para a agropecuária brasileira e disse que, se os Estados Unidos retaliarem uma eventual condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, quem pagará a conta será o povo norte-americano.

"É pouco impacto no povo brasileiro e muito impacto no povo norte-americano", afirmou o ministro.

Na sequência, porém, disse ter certeza que a racionalidade irá reinar neste assunto.

Fávaro participou de evento para a divulgação do 12º e último levantamento da Safra de Grãos 2024/2025 da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em Brasília. Também estavam presentes o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.


