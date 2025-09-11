Evento geek em shopping de Santo André reúne cosplay, card games e prêmios

O Atrium Shopping recebe mais uma edição de uma das maiores feiras geek e cultura pop da região, a ABC Geek Fair. O encontro será realizado neste final de semana a partir das 10h do sábado (13) e 12h do domingo (14), com entrada gratuita. O evento promete uma programação repleta de atividades, como concurso e desfile cosplay, sorteios e prêmios, áreas de jogos, expositores de actions figures e entre muitos outros.

O Desfile e Concurso de Cosplays, que acontece no domingo por volta das 16h, também está entre os destaques. Para participar, o interessado deve fazer sua inscrição na área de guarda volumes do evento. O cadastro será limitado até 70 pessoas e feito por ordem de chegada. A idade exigida mínima para participar é de 12 anos, porém, crianças menores dessa faixa também poderão participar, mas não serão avaliadas, embora ganharão um brinde especial ao final do desfile. Os três primeiros colocados receberão troféus e um pix de R$ 100 na hora para cada vencedor.

Projetado para ser um ambiente acolhedor e com espaços instagramáveis onde fãs aproveitem as novidades do mundo geek e cultura pop, a ABC Geek Fair é aberta a todos. Além da diversão e atividades interativas como Encontro de Card Games, a feira ainda proporcionará o encontro dos fãs com escritores, ilustradores e quadrinistas independentes e ativação de marcas ao longo do fim de semana.

“A ABC Geek Fair já é um dos eventos mais aguardados da região, e o Atrium Shopping se orgulha em ser palco dessa celebração da cultura pop. Nossa proposta é oferecer uma experiência completa, com atrações para todas as idades, em um espaço acolhedor e cheio de novidades para os fãs”, afirma Luciano Abilio, coordenador de marketing do Atrium Shopping.

