Chelsea é acusado de 74 violações no regulamento da Federação Inglesa e pode perder pontos

A Federação Inglesa acusou o Chelsea nesta quinta-feira de violar 74 normas do regulamento relacionadas a agentes, intermediários e investimentos de terceiros. Segundo a entidade, as infrações ocorreram entre os anos de 2009 e 2022.

De acordo com o jornal britânico The Telegraph, uma das possíveis sanções que o clube pode sofrer é a perda de pontos na tabela de classificação da Premier League. Por meio de nota oficial, a entidade formalizou a notificação contra o clube inglês, que à época, estava sob posse do russo Roman Abramovich.

"No total, 74 acusações foram feitas contra o Chelsea FC. A conduta objeto das acusações abrange o período de 2009 a 2022 e se refere principalmente a eventos ocorridos entre as temporadas de 2010/11 e 2015/16. O Chelsea FC tem até 19 de setembro de 2025 para responder", diz o comunicado.

O informe da entidade especifica ainda as regras que, supostamente, teriam sido infringidas pelo clube londrino. "A Associação de Futebol acusou hoje o Chelsea FC de violações dos Regulamentos J1 e C2 do Regulamento de Agentes de Futebol da FA, Regulamentos A2 e A3 do Regulamento da FA sobre Trabalho com Intermediários e Regulamentos A1 e B3 do Regulamento de Investimento de Terceiros em Jogadores da FA."

O Chelsea se pronunciou sobre o episódio e divulgou um comunicado após a notificação feita pela Federação Inglesa. "O Chelsea tem o prazer de confirmar que seu contato com a FA sobre questões relatadas pelo próprio clube estão chegando a uma conclusão", diz parte do texto.

A agremiação sinalizou ainda que pretende ajudar no que for necessário para qualquer tipo de esclarecimento. "Continuaremos trabalhando em colaboração com a FA para concluir este assunto o mais rápido possível", registrou o clube na nota.

O magnata russo adquiriu o Chelsea em 2003 e passou a investir no clube para transformá-lo em uma potência não só na Inglaterra, mas também no continente europeu. Em 2022, o clube foi adquirido pelo consórcio liderado pelo empresário Todd Boehly.