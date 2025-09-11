Índice de média móvel trimestral do varejo cai 0,3% em julho, mostra IBGE

O índice de média móvel trimestral das vendas do comércio varejista restrito teve queda de 0,3% em julho, divulgou nesta quinta-feira, 11, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, o índice de média móvel trimestral das vendas registrou redução de 0,6% em julho.